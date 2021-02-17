"هاكرز" يخترقون صفحة جامعة تل أبيب على "فيسبوك" وينشرون صورا مؤيدة للفلسطينيين

تمكن "هاكرز" من اختراق صفحة جامعة تل أبيب الإسرائيلية على موقع "فيسبوك"، ونشر صور مؤيدة للفلسطينيين.

وكان موقع "غلوبس" الإسرائيلي أفاد بأن مجموعة من "القراصنة" الأتراك سيطرت على اجتماع عام لاتحاد منتجي الألبان في إسرائيل، الذي تم إجراؤه صباح الاثنين عن طريق تطبيق "زوم".

وأفاد الاتحاد بأنه خلال السيطرة على الاجتماع الذي شارك به المئات من مربي الأبقار والأغنام في إسرائيل، بهدف انتخاب أعضاء مجلسهم، قام القراصنة الأتراك برفع الأعلام التركية، وتوجيه مسدسات بلاستيكية نحو المشاركين في الاجتماع من خلال نوافذ "زوم".

كما أشار بيان الاتحاد إلى أن "القراصنة" أطلقوا وكتبوا شعارات معادية لإسرائيل ومؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين أنه تم استئناف الاجتماع مرة أخرى في ساعات ما بعد الظهر.

المصدر: RT