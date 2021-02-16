الجيش الإسرائيلي: التنسيق مع روسيا بشأن سوريا له أهمية استراتيجية بالنسبة لنا

أكد الجيش الإسرائيلي أن التنسيق مع العسكريين الروس بشأن سوريا يتسم بالأهمية الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناتان كونريكوس في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "لدينا آلية للتنسيق التكتيكي وتفادي الصدام مع العسكريين الروس، وهي تعمل جيد جدا، ولدينا خط ساخن يعمل دائما، ونعتبر أن كل ذلك يتسم بالأهمية الاستراتيجية".

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وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يأخذ بعين الاعتبار أمن الكوادر العسكريين الروس في سوريا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أجرى في 10 فبراير الجاري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وكتب على "تويتر" أنه بحث مع الوزير الروسي "استمرار الحوار المهم بين روسيا وإسرائيل بهدف ضمان أمن العسكريين"، إضافة إلى مناقشة الجهود الإنسانية في المنطقة ومحاربة الإرهاب.

المصدر: تاس