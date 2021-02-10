وزيرا دفاع روسيا وإسرائيل يبحثان ضمان استقرار الشرق الأوسط

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، الأوضاع في منقطة الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في تصريح مقتضب للصحفيين أن الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية المسائل المتعلقة بـ"التعامل الروسي-الإسرائيلي في سبيل ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأشارت الوزارة إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الإسرائيلي.

ولم تصدر وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد بيانا عن المكالمة.

ويمثل هذا أول اتصال هاتفي بين شويغو وغانتس الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس حكومة إسرائيل منذ يوليو الماضي.

المصدر: تاس