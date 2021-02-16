المخابرات المصرية عن فتح السفارة في ليبيا: التوقيت سيتحدد بعد استشارة كبار المسؤولين

أشار مصدران بالمخابرات المصرية إلى أن "توقيت إعادة فتح السفارة سيتحدد بعد التشاور مع كبار المسؤولين" في البلاد.

وأضافا أن "إعادة فتح السفارة خطوة أولى نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع السلطات في طرابلس".

ونوقشت خطط إعادة فتح السفارة خلال زيارة وفد مصري إلى طرابلس على خلفية الاستعدادات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في أحدث مساع تتوسط فيها الأمم المتحدة لتوحيد المعسكرين المتنافسين في شرق وغرب البلاد.

والتقى الوفد المصري مع وزيري الخارجية والداخلية بالحكومة المنتهية ولايتها، وفق بيانين منفصلين للوزارتين الليبيتين، في تحول وصفه مراقبون بأنه "تحول صوب نهج أكثر تصالحا تجاه فصائل غرب ليبيا.

المصدر: "رويترز"