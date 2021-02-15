خارجية "الوفاق": سنقدم كافة التسهيلات لإعادة فتح السفارة المصرية

أكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة حرصه على تقديم كافة التسهيلات لإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس.

وخلال لقائه الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت الذي يزور طرابلس لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، شدد سيالة على حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد لإعادة افتتاح السفارة.

وأضاف أن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل على ذلك.

ومن جانبهم، قال أعضاء الوفد المصري: "نحن هنا اليوم لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس، بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين".

ناصر حاتم

المصدر: RT