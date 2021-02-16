بوغدانوف يؤكد لسفيري السعودية واليمن موقف روسيا من الأزمة اليمنية

أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، موقف موسكو الثابت بضرورة التزام جميع أطراف الأزمة في اليمن بصرامة بأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشار بوغدانوف لدى لقائه سفيري السعودية عبد الرحمن الأحمد، واليمن أحمد الوكيشي لدى موسكو، إلى عدم جواز تنفيذ العمليات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية المدنية وسقوط ضحايا من السكان المدنيين.

وجرى خلال المحادثات تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للأزمة اليمنية مع التركيز على مهام الوقف المبكر للأعمال العدائية وإقامة عملية مفاوضات شاملة في اليمن.

المصدر: الخارجية الروسية