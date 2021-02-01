بوغدانوف يبحث مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التطورات في اليمن

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي.

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وجاء في بيان صحفي صدر عن الخارجية الروسية أن بوغدانوف والزبيدي، الذي وصل إلى موسكو في زيارة عمل، ناقشا بشكل مفصل التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن وخاصة في مناطقها الجنوبية، مع التركيز على أبرز المهام المنوطة بالحكومة الائتلافية اليمنية، التي دخل في تشكيلتها للمرة الأولى ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب البيان، فقد أولى الجانبان اهتماما خاصا لمناقشة آفاق الوقف التام للقتال في اليمن وتنظيم حوار بين السلطات اليمنية الرسمية وحركة "أنصار الله" الحوثية، بناء على اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019. وتمت الإشارة من الجانب الروسي بهذا الصدد إلى أن "الحوار الوطني الشامل الذي يراعي المصالح والقضايا المشروعة لجميع القوى السياسية اليمنية الرئيسة هو وحده كفيل بضمان الحل الدائم للعديد من المشاكل التي تواجهها الجمهورية اليمنية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتنظيم هياكلها الإقليمية والسياسية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية