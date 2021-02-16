"هيئة البث": منع فلسطينيين مقيمين في إسرائيل من تلقي التطعيم

أفادت هيئة البث الرسمية "مكان" بمنع بعض الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل من تلقي اللقاح بعد وصولهم إلى مركز التطعيم المخصص لمن ليس له جنسية.

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وقالت "مكان" إن "بعض الفلسطينيين الذين يقيمون في البلاد منذ سنوات عديدة بدون حمل الجنسية، منعوا من تلقي اللقاح المضاد لكورونا حتى بعد أن وصلوا إلى مركز التطعيم المخصص، لمن ليس له جنسية والمتواجد في تل أبيب".

وأضافت أنه تقرر عدم تطعيمهم رغم أن بعضهم حملوا شهادة الإقامة في البلاد وأنهم مهددون بالخطر على حياتهم.

وتابعت هيئة البث الرسمية "ويدور الحديث عن فلسطينيين لا يستطيعون العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إما بسبب تعاونهم الأمني مع إسرائيل أو ميولهم الجنسية".

وانتقدت منظمة الأطباء لحقوق الإنسان هذا التصرف، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إعطاء اللقاح للفلسطينيين دون تمييز، من جانبها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تجري تدقيقا في الأمر.

المصدر: هيئة البث "مكان"