مكتب السيستاني ينفي نيته توقيع "أي وثيقة" خلال زيارة البابا إلى العراق

نفى مكتب المرجع الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، تصريحات لسفير العراق لدى الفاتيكان رحمن العامري بشأن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.

وقال مصدر في مكتب السيستاني، إن "ما ورد في تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان وبعض آخر حول مجريات الزيارة المقررة لقداسة البابا للنجف الأشرف غير دقيق".

وأضاف: "لم يجر مع السفارة البابوية في بغداد التي نسقت للزيارة حديث بشأن التوقيع على أي وثيقة في لقاء البابا بالسيستاني".

وقبل أيام رجح سفير العراق لدى الفاتيكان، رحمن العامري، توقيع وثيقة لـ"الأخوة الإنسانية" بين المرجع الشيعي علي السيستاني، والبابا فرنسيس، خلال زيارته المرتقبة إلى العراق.

ومن المقرر أن يزور البابا العراق خلال الخامس من مارس المقبل في زيارة هي الأولى لبابا إلى العراق.

المصدر: RT