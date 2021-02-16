المبعوثة الأممية في العراق: نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل ونطالب بحماية العراق

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، لحماية العراق بعد الهجوم الذي استهدف مطار أربيل.

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وكتبت بلاسخارت في تغريدة على" تويتر": "نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل".

وأضافت أن "مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار".

نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل. إن مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار. يجب حماية العراق من التخاصمات (الخارجية). نحن ندعو إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة. https://t.co/cGZtCQU9cA — UNAMI (@UNIraq) February 16, 2021

وطالبت المسؤولة الأممية، "بحماية العراق من التخاصمات الخارجية"، داعية "إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة".

يذكر أن أربيل تعرضت لقصف صاروخي يوم الاثنين، حيث سقطت عدة قذائف في محيط مطار أربيل الدولي.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة، إن القصف استهدف قوات التحالف، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدة أشخاص بجروح.

المصدر: RT