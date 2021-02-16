 
مباشر

المبعوثة الأممية في العراق: نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل ونطالب بحماية العراق

أخبار العالم العربي

المبعوثة الأممية في العراق: نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل ونطالب بحماية العراق
Reuters
ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ps96

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، لحماية العراق بعد الهجوم الذي استهدف مطار أربيل.

إقرأ المزيد
العراق.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل
العراق.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل

وكتبت بلاسخارت في تغريدة على" تويتر": "نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل".

وأضافت أن "مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار".

وطالبت المسؤولة الأممية، "بحماية العراق من التخاصمات الخارجية"، داعية "إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة".

يذكر أن أربيل تعرضت لقصف صاروخي يوم الاثنين، حيث سقطت عدة قذائف في محيط مطار أربيل الدولي.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة، إن القصف استهدف قوات التحالف، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدة أشخاص بجروح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا