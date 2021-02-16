لبنان.. فيديو "تمثيلية التطعيم" يثير جدلا.. والطبيب شاهين يوضح

تناقل ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، فيديو لأحد الأطباء خلال تلقيه لقاح كورونا، زاعمين أن الفيديو "مجرد تمثيلية"، و"لم يتم حقن اللقاح فعليا".

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والطبيب الذي يظهر في مقطع الفيديو المتداول هو رئيس قسم التوليد في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور ربيع شاهين، الذي أكد في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، أنه "تلقى بالفعل اللقاح".

وشرح أنه بعد تلقيه اللقاح، طلب منه بعض المصورين التقاط فيديو له، وذلك لنشره تشجيعا للناس. فعمدنا إلى تصوير ذلك الفيديو"، وفق قوله.

رئيس مصلحة الهندسة الطبيّة في مستشفى رفيق الحريري د.ربيع شاهين يُشارك ڤيديو له أثناء تمثيله أنّه يأخذ اللقاح

راقبوا الإبرة 🙂 pic.twitter.com/X1gYUdEcvL — Mhّmd (@dankar) February 14, 2021



من جهته، اعتبر مدير عام مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض أن "الفيديو غير مقبول"، لكنه قال: "الدكتور شاهين أخذ اللقاح بالفعل من دون أن يصور، ثم أحب أن يصور فيديو لتشجيع الناس. يمكن أن تكون النية جيدة، لكن المصداقية والشفافية أهم".

وبدأت مستشفيات قليلة في لبنان الأحد بتطعيم المسجلين على لوائح وزارة الصحة، بلقاح "فايزر"، الذي وصل منه إلى لبنان قرابة 28 ألف جرعة فقط، كخطوة خجولة جدا مقارنة بجولات التطعيم الأولى التي أطلقتها الدول العربية والدول عامة.

وبينما امتنع وزير الصحة حمد حسن ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن أخذ اللقاح إفساحا بالمجال للعاملين بالقطاع الصحي وكبار السن، برزت اتهامات بالمحاباة للحصول على اللقاح لمن ليسوا من الفئة الأكثر خطورة.

المصدر: RT+النهار