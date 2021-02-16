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حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

أخبار العالم العربي

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية (فيديو)
RT
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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد شرق رام الله.

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ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية أخضعت الشبان الموقوفين للتحقيق الميداني.


كذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي اعتقالات عدة في مدينة نابلس طالت قيادات لحركة "حماس" في المدينة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت الليلة الماضية، شابا عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس.

وقال شهود عيان إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتدت على الشاب المقدسي يوسف شاويش بالدفع والضرب، قبل أن تقتاده إلى مركز "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

المصدر: RT+ معا

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