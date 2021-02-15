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الدفاع الروسية: رصد 35 هجوما لـ"النصرة" في منطقة إدلب لوقف التصعيد

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الدفاع الروسية: رصد 35 هجوما لـ
AFP ABDULAZIZ KETAZ
ريف إدلب بسوريا (صورة من الأرشيف)
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 35 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان له يوم الاثنين، إنه تم رصد 19 عملية قصف داخل محافظة إدلب، و12 في اللاذقية وعمليتين في كل من محافظتي حلب وحماة.

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وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا قد أعلن في وقت سابق عن تلقي معلومات حول تحضير عناصر الجماعات المسلحة في سوريا لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية.

وأشار المركز الروسي إلى أن المسلحين من "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل "جبهة النصرة" نواتها، يخططون لاستهداف مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب.

المصدر: نوفوستي

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