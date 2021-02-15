العراق.. موظف قنصلي وسوري أصيبا بالصواريخ التي استهدفت أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط صواريخ في محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وذكرت في بيان صحفي، أن "من بين الجرحى حارسا في قنصلية بحي وزيران، أصيب ببعض الشظايا، لكن وضعه الصحي مستقر".

وأضافت، أن "الجريح الثاني كردي من كردستان سوريا ويقيم في أربيل، حيث تعرض لجروح وكسور في الساق، ووضعه الصحي مستقر نسبياً".

وأشارت إلى أن "المصاب الثالث يعمل في ساحة بيع المواشي ووضعه الصحي مستقر".

المصدر: RT