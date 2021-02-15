وصول ملك البحرين إلى الإمارات في زيارة خاصة
AFP
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وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يوم الاثنين إلى الإمارات في زيارة خاصة، حيث كان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في استقباله لدى وصوله.
ويرافق العاهل البحريني خلال الزيارة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
#ملك_البحرين يصل إلى البلاد#وامhttps://t.co/TGV3UiIbeipic.twitter.com/DBwSXTJB3F— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 15, 2021
المصدر: وام