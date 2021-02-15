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مصر.. ضبط أسلحة ومخدرات وتدمير 4 أنفاق في سيناء (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط أسلحة ومخدرات وتدمير 4 أنفاق في سيناء (فيديو)
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
الجيش المصري
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تمكنت قوات حرس الحدود المصرية خلال الشهر الماضي من ضبط عدد كبير من الأسلحة والآليات التي تستخدم في أعمال التهريب وكمية كبيرة من المخدرات، وتدمير أربعة أنفاق شمال سيناء.

وأوضحت السلطات المصرية أنه تم ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، واكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء و1558 كيلوغرام من النباتات المخدرة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، و535 ألف قرص مخدر، والقبض على 170 فردا من المهربين والخارجين عن القانون، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ3740 شخصا.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المكثفة والإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلا ونهارا في تأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للبلاد.

ناصر حاتم 

المصدر: RT

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