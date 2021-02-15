 
مباشر

وسائل إعلام: السراج أجرى عملية جراحية في إيطاليا

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: السراج أجرى عملية جراحية في إيطاليا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ps16

نقلت وسائل إعلام ليبية عن صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أجرى عملية جراحية خطيرة استمرت أكثر من خمس ساعات بالعاصمة الإيطالية روما.

إقرأ المزيد
السراج يغادر ليبيا ويكلف معيتيق بمهام رئيس المجلس الرئاسي
السراج يغادر ليبيا ويكلف معيتيق بمهام رئيس المجلس الرئاسي

ولم تذكر وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر نوع العملية الجراحية التي أجراها السراج، كما لم تذكر موعد عودته إلى البلاد.

وقبل مغادرته طرابلس متوجها إلى روما، وقع السراج مرسوما بترك صلاحياته لنائب رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق.

ولم تحدد مذكرة التكليف تاريخ عودة السراج من سفره الذي يأتي في وقت تشهد فيه ليبيا تحولات سياسية كبيرة بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، يأمل الليبيون منها إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها منذ العام 2011.

المصدر: أخبار ليبيا + كورييري ديلا سيرا

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا