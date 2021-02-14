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السراج يغادر ليبيا ويكلف معيتيق بمهام رئيس المجلس الرئاسي

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السراج يغادر ليبيا ويكلف معيتيق بمهام رئيس المجلس الرئاسي
Reuters
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج
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كلف رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج نائبه الأول أحمد معيتيق بمهام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اعتبارا من 14 فبراير 2021.

وجاء ذلك في مذكرة صادرة عن السراج، برر فيها هذا القرار بسفره إلى خارج ليبيا، دون أن يحدد وجهته.

ولم تحدد مذكرة التكليف تاريخ عودة السراج من سفره الذي يأتي في وقت تشهد فيه ليبيا تحولات سياسية كبيرة بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة يأمل الليبيون منها إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها منذ العام 2011.

السراج يغادر ليبيا ويكلف معيتيق بمهام رئيس المجلس الرئاسي

جدير بالذكر أن محمد المْنَفي فاز برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة الجديدة، بعد تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساته في جنيف.

وأكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ضرورة التزام السلطة الجديدة بموعد تنظيم الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.

المصدر: RT

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