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مصر.. القبض على منتحل صفة وزير مقرب من السيسي

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على منتحل صفة وزير مقرب من السيسي
Reuters
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية في مصر، من إلقاء القبض على منتحل صفة الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، للمرة الثالثة.

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ترجع الواقعة إلى تلقي قوات الأمن بلاغا بانتحال عاطل شخصية الفريق كامل الوزير، والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية لتعيينهم بوزارة النقل والمواصلات.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل يدعى هشام صلاح إبراهيم عبد الرحمن مواليد 1993، مقيم بمركز شركة القناطر بالجيزة، وأمكن ضبطه على الفور.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بغرض النصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بتعيينهم في وظائف بوزارة النقل.

المصدر: مصراوي

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