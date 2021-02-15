اشتية: تأخر وصول اللقاح ضد كورونا إلى فلسطين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه سيتم الإعلان لاحقا عن البدء بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، بسبب تأخر وصول اللقاح المضاد لهذا الفيروس، دون أن يذكر اسم هذا اللقاح.

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وقال اشتية: "كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية، ولكن تأخيرا قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة، أدى الى تأخير الموعد الى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلامنا لكميات اللقاح متعددة المصادر، حيث سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن".

ولفت إلى أنه "بعد اكتمال تطعيم هذه الفئات، سنباشر بتطعيم الكوادر التعليمية في المدارس، والجامعات، لأهمية الحفاظ على استمرار العملية التعليمية دون توقف".

كما أشار رئيس الوزراء إلى تغيير الإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من تفشي فيروس كورونا اعتبارا من بعد غد الأربعاء، نظرا لازدياد أعداد حالات الإصابة في البلاد بهذا الفيروس، خلال الأيام الماضية.

وأضاف: "مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرتنا لإغلاق العديد من المناطق، وأدعو الى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات، في الوقت الذي عادت فيه العديد من دول العالم لتدابير الإغلاق، لمواجهة السلالات الجديدة من الفيروس الأشد فتكا، والأسرع انتشارا، والتي تحصد المزيد من الضحايا حول العالم".

المصدر: "معا"