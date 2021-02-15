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اشتباكات ليلية بالقذائف في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)

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اشتباكات ليلية بالقذائف في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)
وسائل إعلام لبنانية
الضاحية الجنوبية لبيروت، صورة أرشيفية لاشتباكات ليلية
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شهدت منطقة الليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية، ليلة الاثنين، اشتباكات بالرصاص والقذائف، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، بينما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيل.

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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية "بسقوط 4 جرحى نتيجة اشتباكات عنيفة حصلت مساء بين عائلتين في منطقة الكفاءات والليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية، استخدم فيها الرصاص وقذائف الـ"آر بي جي".

من جهته، قال موقع "لبنان 24" إن "تجدد اشتباكات الليلكي أدى إلى سقوط قتيل".

تجدر الإشارة، إلى هذه المنطقة من الضاحية الجنوبية تخضع لنفوذ "حزب الله" وحركة "أمل"، وتشهد بشكل متكرر اشتباكات مسلحة بين عائلات وعشائر بقاعية تقطن في المنطقة على خلفيات خلافات شخصية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاشتباكات.

المصدر: الوطنية للإعلام+لبنان 24

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