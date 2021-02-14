"حزب الله": منفتحون على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا

قال حسين الحاج حسن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، إن "حزب الله" منفتح على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا له.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الحاج حسن: "المقاومة الإسلامية في لبنان من أكثر حركات المقاومة صدقا وتضحية، وستبقى على مبادئها وخياراتها برغم حملات الافتراء والتشويه الممولة أمريكيا".

وأضاف: "حزب الله" والمقاومة منفتحان على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا.. والرأي الآخر لا يكون بالشتيمة أو بالاتهامات البطالة".

المقاومة الاسلامية في #لبنان من أكثر حركات المقاومة صدقا وتضحية، وستبقى على مبادئها وخياراتها برغم حملات الإفتراء والتشويه ضدها الممولة أميركيا.

حزب الله والمقاومة منفتحان على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا.. والرأي الآخر لا يكون بالشتيمة ولا بالاتهامات الباطلة — حسين الحاج حسن (@dr_hajhassan) February 14, 2021

المصدر: RT