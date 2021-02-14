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"حزب الله": منفتحون على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا

أخبار العالم العربي

Reuters Ali Hashisho
حزب الله اللبناني
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قال حسين الحاج حسن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، إن "حزب الله" منفتح على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا له.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الحاج حسن: "المقاومة الإسلامية في لبنان من أكثر حركات المقاومة صدقا وتضحية، وستبقى على مبادئها وخياراتها برغم حملات الافتراء والتشويه الممولة أمريكيا".

وأضاف: "حزب الله" والمقاومة منفتحان على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا.. والرأي الآخر لا يكون بالشتيمة أو بالاتهامات البطالة".

 

المصدر: RT

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