الكاظمي: زيارة البابا إلى العراق ستسهم في ترسيخ الاستقرار

اعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن زيارة البابا إلى العراق ستسهم في ترسيخ الاستقرار في البلاد وعموم المنطقة.

وبحث الكاظمي خلال استقباله سفير الفاتيكان في بغداد ميتجا لسكوفر، ترتيبات الزيارة المقررة للبابا فرنسيس إلى العراق الشهر المقبل.

وقال الكاظمي حسب بيان حكومي إن "زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة، وإن جهود قداسته مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".

وأضاف، أن "العراق حكومة وشعبا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة الكريمة، ويكبرون جهود قداسته في دعم القضايا الحقة ومواجهة التطرف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء".

من جانبه أعرب سفير الفاتيكان عن تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل إجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقوم البابا بزيارة إلى العراق خلال الشهر المقبل، وهي الزيارة الأولى لبابا إلى بلاد وادي الرافدين.

المصدر: RT