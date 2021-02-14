قطر تبدأ العمل في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري مع السعودية

أعلنت الإدارة البرية في الهيئة العامة للجمارك في قطر، الأحد، البدء بمهامها في فتح المجال لإجراء التبادل التجاري بين قطر والسعودية.

وكتبت على حسابها الرسمي في "تويتر": "بدأت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك صباح اليوم الأحد، مهامها الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة".

وأضافت: "أن عملها يأتي بعد القرار الصادر عن الجهات المختصة أول يناير الماضي بفتح منفذ أبو سمره الحدودي في قطر ومنفذ سلوى الحدودي في السعودية الشقيقة، والذي بدأ باستقبال المسافرين".

بدأت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك صباح اليوم ، مهامها الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ، وذلك في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية ، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة. pic.twitter.com/xfjw3r7U1g — الهيئة العامة للجمارك (@Qatar_Customs) February 14, 2021



المصدر: "الشرق"