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قطر تبدأ العمل في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري مع السعودية

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قطر تبدأ العمل في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري مع السعودية
علما قطر والسعودية
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أعلنت الإدارة البرية في الهيئة العامة للجمارك في قطر، الأحد، البدء بمهامها في فتح المجال لإجراء التبادل التجاري بين قطر والسعودية.

وكتبت على حسابها الرسمي في "تويتر": "بدأت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك صباح اليوم الأحد، مهامها الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة".

وأضافت: "أن عملها يأتي بعد القرار الصادر عن الجهات المختصة أول يناير الماضي بفتح منفذ أبو سمره الحدودي في قطر ومنفذ سلوى الحدودي في السعودية الشقيقة، والذي بدأ باستقبال المسافرين".


المصدر: "الشرق"

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