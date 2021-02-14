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حزب العمال الكردستاني يصدر بيانا بشأن اكتشاف جثث 13 تركيا في شمال العراق

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حزب العمال الكردستاني يصدر بيانا بشأن اكتشاف جثث 13 تركيا في شمال العراق
Reuters Goran Tomasevic
مقاتلون موالون لـ"حزب العمال الكردستاني" شمال العراق - صورة أرشيفية
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أصدر حزب العمال الكردستاني بيانا ردا على إعلان أنقرة عن اكتشاف جثث 13 مدنيا تركيا قتلوا على أيدي عناصره في شمال العراق.

وأقرت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG‎) في بيان أصدرته اليوم الأحد بمقتل مواطنين أتراك في المنطقة، وأصرت على أنهم لم يكونوا مدنيين بل عسكريون أسرى، محملة القوات التركية المسؤولية عن وفاتهم.

وذكر البيان أن الجيش التركي شن صباح الأربعاء الماضي قصفا جويا وبريا على معسكر احتجز فيه أسرى من القوات التركية، تمهيدا لاقتحامه، مضيفا أن القوات التركية أجبرت على التراجع ثم شنت غارات جوية مكثفة على الموقع "رغم علمها بوجود أسرى فيه".

وتابع البيان أن القصف العنيف الذي استمر ثلاثة أيام والقتال العنيف داخل وخارج المعسكر أسفر عن "مقتل بعض أفراد المخابرات والجنود والشرطة على الرغم من امتلاك الجيش التركي معلومات عسكرية عن وجود جنوده الأسرى"، مشددا على أن المسؤول الوحيد عن قتل هؤلاء هو وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي أمر بشن هجوم من أجل "القضاء على كل من يتواجد هناك".

المصدر: ANF

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