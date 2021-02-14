باهتمام إعلامي حكومي.. بدء "التجمعات الشعبية" دعما "للاستحقاق الرئاسي" في سوريا

أولت وسائل الإعلام الحكومي في سوريا اهتماما في تغطية تجمعات شهدتها مدينتا الحسكة والقامشلي شمال البلاد، وقالت إنها تأتي "دعما للاستحقاق الدستوري ورفضا لوجود الاحتلال".

وفيما بدا أنه انطلاق للحملة الانتخابية للرئيس بشار الأسد، شهدت الحسكة ما وصفه المكتب الصحفي للمحافظة بأنه "تجمع وطني جماهيري حاشد"، وقال إنه تم "في ساحة القائد الخالد المؤسس حافظ الأسد في مدينة الحسكة".

كذلك قالت وكالة "سانا" إن المدينتين شهدتا "تجمعا شعبيا دعما للاستحقاق الرئاسي ولوحدة التراب السوري والسيادة الوطنية، ورفضا للاحتلالين التركي والأمريكي".

#صور ||#مراسل_سانا في #الحسكة: تجمع شعبي في مدينتي الحسكة و #القامشلي دعماً للاستحقاق الرئاسي ولوحدة التراب السوري والسيادة السورية. تم النشر بواسطة ‏الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا‏ في الأحد، ١٤ فبراير ٢٠٢١

ونشرت "سانا" صورا من التجمعات رفعت فيها صور الأسد، والعلمين: الوطني، وعلم حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وشعارات "شبيبة الثورة" و"طلائع البعث".

إضافة إلى لافتات تحمل عبارات "الله . سوريا .. بشار وبس" و"نعم للقائد الأسد .. نعم للتطوير .. نعم للتحرير".

وقد ظهرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لحملة الرئيس الأسد، إلا أنها غير رسمية، وكانت آخر تلك الصفحات (سوا 2021) قد أغلقت منذ أيام بعدما تداولت صحف سورية، عن "مصدر مؤكد" بأنه لا توجد صفحة رسمية وأن كل ما يتعلق بهذا الأمر ينشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجهمورية السورية.

ومؤخرا بدأت صفحات يدير بعضها "البعث" بنشر "السيرة الذاتية" للرئيس الأسد، مع مقتطفات من أقواله.

ينص دستور البلاد على أن تبدأ الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد عن تسعين يوما، وهو ما ينبغي أن يحدث بدءا من منتصف إبريل القادم.

أسامة يونس ـ دمشق