العراق.. فصيلان مسلحان يهددان القوات التركية شمالي البلاد

أعلنت حركتا "عصائب أهل الحق" و"النجباء" في العراق، "استعدادهما" للوقوف بوجه أي "سلوك عدواني" من قبل القوات التركية المتواجدة شمالي البلاد.

وقالت حركة "عصائب أهل الحق" في بيان صحفي: "تتجدد تهديدات القوات التركية باجتياح جديد للأراضي العراقية، حيث تؤكد المعلومات وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار التي سبق وأن تحررت بدماء شهدائنا الأبرار وعزيمة مقاتلينا الأبطال من سطوة الزمر الإجرامية والتكفيرية".

وأضافت، أن "أبناء العراق الغيارى الذين خبرتهم ساحات الجهاد والمقاومة على أهبة الاستعداد للوقوف مع أبطال قواتنا العسكرية والحشد الشعبي والتصدي لأي سلوك عدواني يستهدف بلادنا وشعبنا وأرضنا ويهدد وينتهك سيادتنا وأمننا".

من جهتها دعت حركة "النجباء" ما أسمتها "قوات الاحتلال التركي" وحكومتها إلى مراجعة حساباتهم مرارا وتكرارة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج ولهم في قوات الاحتلال الأمريكي التي كانت تفوقهم عددا وعدة وإمكانات عبرة، وأي عبرة".

ويوم أمس، كشف رئيس "تحالف الفتح" في العراق، هادي العامري معلومات وصفها بـ"المؤكدة" عن نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار في محافظة نينوى شمالي البلاد.

المصدر: RT