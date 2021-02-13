اشتباكات بين "جيش الإسلام" و"الجبهة الشامية" في عفرين بريف حلب

أفاد مراسلنا في سوريا، أن اشتباكات وقعت بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ"RBG" بين "جيش الإسلام"، و"الجبهة الشامية"، في مدينة عفرين شمال غربي حلب بسوريا.

وأفادت مصادر محلية في ريف حلب بوقوع اشتباكات بين الفصيلين المنضويين ضمن فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا في عفرين، وبدخول فصائل أخرى لفض الاشتباك بين المشتبكين.

وقال مواطن من المدينة لـRT: "السبب لهذه الاشتباكات بين الفصائل المدعومة تركيا يعود إلى اختلافهم على اقتسام أملاك السكان الأصليين للمدينة".

وأضاف: "عناصر من الجبهة الشامية قامو بمصادرة نقود عدد من عناصر جيش الإسلام القادمين من ليبيا وبعد ذلك نشبت الاشتباكات".

من جهتهم، أكد نشطاء سوريون، مقتل عنصرين من "جيش الإسلام" وجرح نحو 12 آخرين جراء هجوم مجموعات "الجبهة الشامية" على مقر "جيش الإسلام" وسط المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن "الاشتباكات سببها ملاحقة عناصر (الجبهة الشامية) لشاب من مهجري الغوطة الشرقية واحتمائه بأحد مقرات "جيش الإسلام" في مدينة عفرين، ليتطور الأمر لهجوم عناصر "الجبهة" على مقرات (جيش الإسلام) واندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة".

المصدر: RT