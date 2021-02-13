رغد صدام حسين تستذكر واقعة "ملجأ العامرية" الذي قصفته واشنطن

علقت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل على حادث "ملجأ العامرية" الذي استهدفته القوات الأمريكية سنة 1991.

ونشرت حسين مقطع فيديو يشرح ما حدث في الثالث عشر من فبراير 1991 وكتبت عليه: "ملجأ العامرية، ذاكرة ليست للنسيان".

وقبل ثلاثين عاما، استهدف الملجأ الذي يقع في منطقة العامرية غربي بغداد، خلال عملية "عاصفة الصحراء" بقنبلتين كبيرتين قتلتا 408 مدنيين، بينهم 52 طفلا، و261 امرأة، و26 آخرين من جنسيات عربية.

المصدر: RT