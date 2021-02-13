العراق يعيد فرض حظر التجوال الجزئي بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، اليوم السبت، إعادة فرض حظر التجوال الجزئي بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وسيبدأ فرض حظر التجوال وفقا لقرار اللجنة، من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، بدءا من الثامن عشر من الشهر الحالي ولمدة أسبوعين.

وقررت اللجنة استثناء ملاكات وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من حظر التجوال.

كما منعت إقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين دينار عراقي (3750 دولار تقريبا) للمخالفين، وإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان.

واتخذت قرارا بأن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونيا، باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب، وإغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين.

ومنعت اللجنة أيضا إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 فبراير الحالي إلى إشعار آخر.

المصدر: RT