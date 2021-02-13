ليبيا.. "الوفاق" ترد على تسجيل مصور بشأن مصروفات البعثات الدبلوماسية

نفت حكومة الوفاق الوطني الليبية صحة البيانات التي نشرها ديوان المحاسبة في تسجيل مصور بشأن ارتفاع مصروفات البعثات الليبية في الخارج بين عامي 2018-2019 بأكثر من 10 ملايين دينار.

وقالت خارجية "الوفاق" في بيان لها إن "ما ورد بشأن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة يتعلق ببعض الملاحظات، وإن وزارة الخارجية لم تتسلم أي ملاحظات وتقارير من ديوان المحاسبة بشكل رسمي"، مضيفة أن "المعلومات الواردة بوسائل الإعلام غير دقيقة".

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وأضافت إدارة الإعلام الخارجي أنه "لا يوجد عدد خمس بعثات في بلد واحد"، منوهة بما تمت الإشارة إليه في بعض الصحف بأن دولة إيطاليا يوجد بها خمس بعثات، ووصفت ما حمله التسجيل حول "زيادة عدد البعثات في الخارج إلى أن وصل 150 بعثة بدلا من 138 بين عامي 2018-2019" بأنه "معلومات مغلوطة".

وقال البيان إنه "لم يتم فتح أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية منذ العام 2011، وإنما تم فقط فصل السفارة الليبية في بروكسل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بروكسل، وكذلك الأمر بالنسبة لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الإفريقي، وهذا تم بناء على عرض من وزارة الخارجية تصحيحا للوضع الدولي لهذه البعثات".

وأبدت الوزارة "تعجبها مما ذكر بأن مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج لم تنخفض إلا بنسبة 10% وإنما نسبة الانخفاض تزيد على 35%، انعكاسا على تنفيذ الملاك الوظيفي في الخارج وخفض المرتبات إلى 31% تقريبا".

ونفى بيان الخارجية ما أورده ديوان المحاسبة بأن "المصروفات العمومية ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في معدل الإنفاق العام 2019 بنسبة 25% مقارنة بالعام 2018"، وأوضحت أن "نسبة الزيادة في حدود 10% أضيفت لغرض سداد الديون السابقة على البعثات الليبية في الخارج المتمثلة في القضايا المرفوعة ضد البعثات، والتي بعضها يعود إلى أكثر من عشر سنوات مضت، ولمواجهة ارتفاع قيم الإيجارات".

المصدر: "الوسط" الليبي