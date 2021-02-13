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سفيرا قطر والسعودية بالأمم المتحدة يجتمعان للمرة الأولى بعد المصالحة الخليجية

أخبار العالم العربي

سفيرا قطر والسعودية بالأمم المتحدة يجتمعان للمرة الأولى بعد المصالحة الخليجية
sabq.org
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي ومندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني
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في أول لقاء من نوعه بعد المصالحة الخليجية، التقى مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في نيويورك، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني.

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 والتقى السفيران في مكتب المعلمي بمقر الوفد السعودي في الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة.

واستعاد البلدان الخليجيان علاقاتهما ضمن مجلس التعاون الخليجي مطلع ديسمبر الماضي خلال "قمة العلا" التي كرست المصالحة الخليجية، بعد قطيعة استمرت منذ العام 2017، حيث بدأت كل من السعودية والإمارات والبحرين وكذلك مصر باستعادة العلاقات مع قطر تدريجيا.

 

المصدر: سبق

 

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