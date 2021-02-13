وزارة الري المصرية ترد على ما تم تداوله بشأن تحمل المصريين تكاليف تبطين الترع

ردت وزارة الري المصرية يوم الجمعة على ما تم تداوله بشأن تحمل المصريين تكاليف تبطين الترع والمصارف.

وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية "إن مشروع تبطين الترع والمصارف هو أحد المشروعات التي تتبناها مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تغير شكل الريف المصري".

وأضاف غانم أن "سلوكيات بعض المواطنين من إلقاء القمامة والحيوانات الميتة في الترع، ينتج عنها مظهر غير حضاري بالريف، لهذا تبنت الوزارة مشروع تبطين الترع لإعادة تأهيلها، وتحسين جودة المياه بها، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن قطاع الترع عانى لسنوات من وجود الحشائش والمخلفات التي أعاقت من وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، مضيفا أنه "باستعادة القطاع التصميمي للترع والحفاظ عليه يسمح بمرور المياه ووصولها إلى المزارعين".

أما عن مسألة تحمل المصريين تكاليف تبطين الترع، فقد أكد غانم أنها "شائعة مغرضة وكاذبة تماما، وأن المشروع بالكامل من ميزانية الدولة".

وتابع المسؤول المصري "الدولة تتحمل بالكامل تكلفة مشروع تبطين الترع الذي تبلغ تكلفة المرحلة الحالية منه 18 مليار جنيه مصري"، موضحا أن "المشروع يستهدف جميع المحافظات بالكامل في الوادي والدلتا".

وبين أن المرحلة الحالية من تبطين الترع تستهدف مسافة 7 آلاف كيلومتر تنتهي بمنتصف العام 2022، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من مسافة 1000 كيلومتر وجاري العمل على مسافة 5 آلاف آخرين.

واختتم قائلا إن "المشروع يستهدف مسافة 20 ألف كيلومتر من الترع في جميع أنحاء مصر من بينهم 7 آلاف في المرحلة الحالية، فيما تبدأ المرحلة الجديدة من المشروع في منتصف العام المقبل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية