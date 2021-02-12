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شكري: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل الملء الثاني للسد الإثيوبي

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شكري: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل الملء الثاني للسد الإثيوبي
Reuters
سد النهضة الإثيوبي - أرشيف
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إصرار بلاده على التوصل إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي، مشيرا إلى أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص بالملء الثاني للسد.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "إن ذلك لا يعني أن مؤسسات الدولة المصرية غير مدركة لهذا الاحتمال، وأنها تضع أسلوبا للتعامل مع هذه الفرضية".

وأضاف: "ليس بالضرورة أن نتحدث في هذه الأمور خلال هذه المرحلة، وأوضحت الموقف في مجلس النواب، وتحدثت عن أن مصر بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة شعبها، وتضعها نصب أعينها ولا تتهاون أبدا في حقوق المصريين، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين".

وتابع: "لدينا سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل، لكن كل وضع وله رد الفعل المناسب له".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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