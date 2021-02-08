إثيوبيا لمفاوضيها حول سد "النهضة": لن نقبل أي اتفاق لا ينسجم مع إعلان المبادئ الموقع في 2015

أعلنت إثيوبيا أنها لن تقبل بأي اتفاق حول سد "النهضة" لا ينسجم مع مضمون إعلان المبادئ الموقَّع في 23 مارس/آذار 2015، فيما أكدت أن المفاوضات بشأنه قد "أحرزت تقدما كبيرا".

جاء هذا الموقف على لسان سيليش بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي في حديث إلى وسائل الإعلام في أديس أبابا، حيث أكد أن مشاكل جدية طرأت في المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بسبب حملة تروج بأن السد يخدم فقط منطقة شرق إفريقيا. واتهم إحدى دول المفاوضات بأنها تعقد الجهود المبذولة وتتسبب في "عدم تقدم المفاوضات" باستخدامها مبدأ "إذا لم يتم الاتفاق على كل شيء، فلا شيء متفق عليه".

إقرأ المزيد

ونسبت الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء للوزير قوله "نعتقد أن هذه محاولة لجعل إثيوبيا توقع على اتفاقيات 1929 و 1959" التي وصفها بـ: "الاستعمارية غير العادلة وغير المقبولة على الإطلاق".

المصدر: وكالة "Ethiopian News Agency" الإثيوبية للأنباء