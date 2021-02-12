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العراق: القبض على إرهابي من عائلة تنتمي لـ"داعش" جنوبي الموصل

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العراق: القبض على إرهابي من عائلة تنتمي لـ
AFP Zaid AL-OBEIDI
الموصل شمالي العراق - أرشيف
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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الجمعة، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" في منطقة بجنوبي محافظة الموصل شمالي البلاد.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان: "ضمن مساعيها المكثفة لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع لواء المشاة 76، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قرية الجدعة جنوبي الموصل".

وأضاف: "المتهم شقيق لـ4 أخوة ينتمون لداعش، كما أن والده داعشي قتل أثناء معارك التحرير".

وأشار إلى أن "المتهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

المصدر: "السومرية نيوز"

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