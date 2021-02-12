السودان ينضم إلى مبادرة المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" للبحوث

انضم السودان في فبراير الجاري، لمبادرة المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" للبحوث عبر معهد الصحة العامة وذلك سعيا لتعزيز الشراكة بينه وبين المنظمة وتقوية مجالات البحوث.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي إن "انضمام السودان للمبادرة يأتي كأحد أهم مخرجات زيارة وزير الصحة المكلف السابق أسامة عبد الرحيم في أكتوبر الماضي".

وذكر البيان أن المبادرة تأسست في عام 2011، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع "BIO Ventures for Global Health".

وتعتبر هذه المنظمة غير ربحية مقرها في سياتل بواشنطن وتعمل على تعزيز البحث وتحسين الصحة.

ومعهد الصحة العامة "PHI"، متعدد التخصصات يشجع على خلق معرفة جديدة وتطبيق التدخلات القائمة على الأدلة من خلال تقديم البحوث الصحية التطبيقية والتدريب المهني وبرامج التدريس. تأسس المعهد في عام 2009 بموجب قرار وزاري تحت إشراف إدارة الموارد البشرية للصحة بوزارة الصحة الاتحادية. ويسهم المعهد أيضا في تطوير أنظمة الصحة العامة والصحة في السودان.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن معهد الصحة العامة يعمل بمثابة "مركز تفكير" للقطاع الصحي من خلال تحليل السياسات والبحث عن الأدلة والدعوة لإصلاح النظام الصحي وتطوير أنظمة الصحة العامة والصحة في السودان، ويمثل انضمام السودان لهذه المبادرة فرصة للمعهد لتطوير الشراكات مع مراكز بحثية في 150 دولة.

المصدر: وكالة السودان للأنباء