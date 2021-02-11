الحوثيون: استهدفنا قاعدة الملك خالد السعودية والإصابة كانت دقيقة

قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، إن قواته أطلقت صاروخا بالستيا على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية.

وأكد سريع أن الإصابة كانت دقيقة مشيرا في تغريدة على "تيوتر" إلى أن الصاروخ البالستي لم يكشف عنه بعد.

وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استمرار التصعيد الجوي والعسكري والحصار على اليمن.

بفضل الله وتأييده القوة الصاروخية تطلق صاروخا بالستيا مناسبا لم يُكشف عنه بعد، باتجاه خميس مشيط مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة دقيقة.

يأتي هذا الاستهداف رداً على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان واستمرار الحصار على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 11, 2021

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وشدد التحالف العربي على أنه سيحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.

المصدر: RT + وكالات