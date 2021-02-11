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الحوثيون: استهدفنا قاعدة الملك خالد السعودية والإصابة كانت دقيقة

أخبار العالم العربي

الحوثيون: استهدفنا قاعدة الملك خالد السعودية والإصابة كانت دقيقة
Reuters
المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع
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قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، إن قواته أطلقت صاروخا بالستيا على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية.

وأكد سريع أن الإصابة كانت دقيقة مشيرا في تغريدة على "تيوتر" إلى أن الصاروخ البالستي لم يكشف عنه بعد.

وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استمرار التصعيد الجوي والعسكري والحصار على اليمن.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وشدد التحالف العربي على أنه سيحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.

المصدر: RT + وكالات

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