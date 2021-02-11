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لندن ترحب بالإفراج عن لجين الهذلول وتدين "هجمات الحوثيين المشينة" على السعودية

أخبار العالم العربي

لندن ترحب بالإفراج عن لجين الهذلول وتدين
Reuters Simon Dawson
دومينيك راب
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رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بإفراج السلطات السعودية عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، واستنكر الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين اليمنية على المملكة أمس.

وأعرب راب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس عن ارتياحه لإطلاق سراح الهذلول التي كانت وراء القضبان منذ عام 2017، وعودتها إلى عائلتها، مشددا على أن بريطانيا تدعو دائما إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة المحتجزين في السعودية وأي دولة أخرى.

وفي تغريدة أخرى، أبدى وزير الخارجية البريطاني إدانة بلاده لهجوم الحوثيين الأخير الذي استهدف مطار أبها وأسفر عن إصابة طائرة مدنية.

وتابع راب: "يتعين على الحوثيين وقف هذه الهجمات المشينة فورا، ولا تزال المملكة المتحدة مصممة على دعمها الراسخ لأمن الأراضي السعودية".

المصدر: RT

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