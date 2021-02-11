لندن ترحب بالإفراج عن لجين الهذلول وتدين "هجمات الحوثيين المشينة" على السعودية

رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بإفراج السلطات السعودية عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، واستنكر الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين اليمنية على المملكة أمس.

وأعرب راب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس عن ارتياحه لإطلاق سراح الهذلول التي كانت وراء القضبان منذ عام 2017، وعودتها إلى عائلتها، مشددا على أن بريطانيا تدعو دائما إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة المحتجزين في السعودية وأي دولة أخرى.

I am relieved that Loujain al Hathloul has been released and is back with her family. The UK has consistently called for the release of women’s rights defenders in Saudi Arabia and elsewhere in the world. — Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

وفي تغريدة أخرى، أبدى وزير الخارجية البريطاني إدانة بلاده لهجوم الحوثيين الأخير الذي استهدف مطار أبها وأسفر عن إصابة طائرة مدنية.

وتابع راب: "يتعين على الحوثيين وقف هذه الهجمات المشينة فورا، ولا تزال المملكة المتحدة مصممة على دعمها الراسخ لأمن الأراضي السعودية".

We condemn the Houthis’ latest attack against Saudi Arabia that hit a civilian plane at Abha Airport. The Houthis must end these outrageous attacks.



The UK is steadfast in its unwavering support for the security of Saudi territory. — Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

المصدر: RT