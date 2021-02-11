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شاهد.. بايدن يفشل في نطق اسم الهذلول خلال الترحيب بإفراج السعودية عنها

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شاهد.. بايدن يفشل في نطق اسم الهذلول خلال الترحيب بإفراج السعودية عنها
Reuters
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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فشل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في نطق اسم الناشطة الحقوقية السعودية، لجين الهذلول، خلال ترحيبه بقرار سلطات المملكة الإفراج عنها.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء في البنتاغون: "أود أن أبدأ بخبر مرحب وهو أن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، لجين الهذلول، من السجن".

لكن الرئيس الأمريكي لم يتمكن من لفظ اسم الهذلول، ونطقه بطريقة بعيدة عن الصواب حيث سمى الناشطة بـ"ألاثاغلول".

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وبعد فشله في ذلك حاول بايدن أن ينطق اسم الهذلول بالتهجئة، وأضاف: "إنها كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإخلاء سبيلها إجراء صحيح".

وسبق أن أثار بايدن عدة مرات اهتمام وسائل الإعلام بأخطائه وزلات لسانه في تصريحات علنية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية وبعدها بما في ذلك حينما اختلط عليه الأمر بين حفيدته وابنه الراحل أو تحدثه عن "ترشحه لمجلس الشيوخ".

المصدر: RT

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