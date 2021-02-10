التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أفاد التلفزيون السعودي بأن قوات التحالف العربي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن صوب خميس مشيط بجنوب غرب المملكة.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، أعلن الأربعاء أن أربع طائرات مسيرة تابعة لهم استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في السعودية.

وإثر ذلك أعلن التحالف العربي السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنه الحوثيون.

وفي نفس السياق، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدين استهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

المصدر: RT