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شيخ الأزهر يعلق على وصول مسبار "الأمل" الإماراتي إلى مدار المريخ

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شيخ الأزهر يعلق على وصول مسبار
facebook/ @GrandImam
شيخ الأزهر، أحمد الطيب.
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وصف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وصول مسبار "الأمل" الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ، أمس الثلاثاء، بـ"الإنجاز العربي الكبير".

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وقال الطيب، في منشور عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "إنجاز عربي جديد يتحقق على أرض الواقع بوصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ".

وأضاف: "نهنئ دولة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير الذي من شأنه أن يمنح الشباب العربي فرصة حقيقية للمنافسة عالميا في مجال بحوث الفضاء، وبناء أجيال قادرة على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في خدمة البشرية".

كما هنأ مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، شوقي علام، دولة الإمارات بوصول مسبار "الأمل" إلى مدار كوكب المريخ، مؤكدا أنها خطوة تاريخية في حياة الأمة العربية.

ووصل مسبار "الأمل" إلى مدار كوكب المريخ، مساء الثلاثاء، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

وسيتاح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ حول سطح الكوكب الأحمر.

المصدر: RT + "سبوتنيك"

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