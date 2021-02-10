تركيا تعلن استعدادها لبناء "شراكة استراتيجية" مع دول مجلس التعاون الخليجي

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد بلاده لتفعيل التعاون مع منطقة الخليج بأكملها والبناء على شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.

إقرأ المزيد

وأشاد تشاووش أوغلو، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أمس الثلاثاء، بدور الكويت، التي بدأ منها وزير الخارجية التركي دورته إلى المنقطة، في تسوية الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات وبالحرين ومصر من جهة أخرى.

وقال: "لزيارة الكويت... أهمية رمزية في سياق الخلاف الخليجي، حيث نقدر مساهمة وساطة الكويت في تجاوز الخلاف بين قطر والرباعية العربية".

وأضاف: "نهنئ القيادة الكويتية على رؤيتها الاستشرافية، حيث تبرز الكويت كمثال يحتذى به في الحكم الرشيد والسلام والحرص على التضامن في المنطقة، وقد وفرت جهود الكويت أجواء إيجابية للغاية نتج عنها حل كامل وشامل للخلاف الخليجي".

وتابع وزير الخارجية التركي: "الآن وبعد أن أصبحت أزمة الخليج وراءنا بإذن الله، فنحن على استعداد لتفعيل تعاوننا مع منطقة الخليج بأكملها والبناء على شراكتنا الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، والذي هو بحد ذاته نتاج لقادة الكويت أصحاب الرؤية".

وبدأ تشاووش أغلو، الاثنين، جولة تشمل كلا من الكويت وعمان وقطر، التي تعتبر أبرز حليف لتركيا في منطقة الخليج.

وتأتي هذه الجولة في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن تحركات بعيدة عن وسائل الإعلام بدأتها السعودية والإمارات "لتحسين العلاقات مع تركيا ما يمكن أن يفيد مجالي التجارة والأمن في الشرق الأوسط".

المصدر: "الأنباء" + وكالات