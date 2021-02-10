مصر.. الكشف عن تفاصيل الإطاحة بقيادات كبيرة في أشهر حزب مصري بسبب مؤامرة

كشف رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة، تفاصيل الإطاحة بعدد من قيادات الحزب بسبب ما أسماه بـ"مؤامرة" داخل الحزب.

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وأوضح رئيس الحزب، أنها "كانت إجراءات ضرورية وواجبة بناء على اتصالات مكثفة من شيوخ الوفد وقياداته ولجان المحافظات، والذين تيقنوا أن الأعضاء الذين تم فصلهم يمثلون خطرا على مسيرة الحزب الذي يمثل في تاريخه الذي يمتد عبر مئة عام".

وشدد رئيس الحزب على أن ما بدر من القلة التي تم فصلها في الفترات الأخيرة، كان هدفها الانحراف بالحزب عن مساره التاريخي، مشيرا إلى أن كل ما سلف موثق بالصوت والصورة وسيتم إبلاغ النائب العام بكل الوقائع التي تؤكد ضخ أموالا مشبوهة داخل الحزب، وبث شائعات وفتن لحشد من تم رشوتهم في مظاهرات وتجمهر غير شرعي واستعمال القوى لإرهاب رئيس الحزب وفؤاد بدراوي السكرتير العام، وإجبارهما على ترك منصبهما ليتم وصول الدكتور ياسر الهضيبي "الإخواني" ومجموعته، ومن سيتم إدخالهم في عضوية حزب الوفد العريق.

وأكد رئيس الوفد أنه يتم إعداد مذكرة مدعمة بالمستندات لإبلاغ النائب العام كجهة تحقيق محايدة عن وقائع جنائية تخرج عن الدائرة السياسية والحزبية.

المصدر: "اليوم السابع"