القبض على عناصر "داعش" بينهم مسؤول تفخيخ متخفيا بين الأغنام (صورRT)

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة عناصر من تنظيم "داعش" بينهم مسؤول تفخيخ متخفيا بين الأغنام خلال عدة عمليات استخبارية.

وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـRT: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم في منطقة زنكورة، تم القبض على الإرهابيين (عمر عبد الله محمد الحلبوسي) تولد 1995، والإرهابي (بلال خليفة مصلح الكرغولي) تولد 1993، وفق مذكرات قبض 4 إرهاب".

RT

RT

وأضاف: "وفي عملية أخرى تم القبض على إرهابي متخفيا مع رعاة الأغنام ومحاولا عبور جزيرة راوة باتجاه صحراء الشامية، وهو عنصر من عناصر التفخيخ في قاطع عكاشات بمحافظة الأنبار".

RT

وأشار إلى أن "الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر من اللواء الركن فائز المعموري مدير الاستخبارات، ألقت القبض على الإرهابي (خالد محمد سعيد محمد عدو) تولد 2001 في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى والمطلوب وفق المادة 4 إرهاب".

RT

المصدر: RT