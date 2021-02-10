العراق.. الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع من جديد والحكومة تحذر

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بعد أسابيع على انخفاضها، فيما حذرت من اتخاذ إجراءات صارمة ما لم يلتزم المواطنون بالوقاية.

وسجلت الوزارة 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 802 حالة للشفاء، بينما سجلت 6 وفيات في حصيلة هي الأعلى منذ أسابيع.

وقالت مديرة العلاقات العامة في الوزارة ربى فلاح في بيان صحفي: "نلاحظ يوم بعد يوم زيادة في عدد الإصابات، في مقابل انخفاض نسب الشفاء".

وأضافت: "هناك تهاون شديد من قبل المواطنين وحالة إنكار وعدم مبالاة بالفايروس على الرغم من استمرار الوزارة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي".

وأشارت فلاح إلى أن "وزارة الصحة قدمت حزمة من الإجراءات المقترحة والتوصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم وستكون أكثر وأشد صرامة من سابقاتها إذا استمر التهاون من قبل المواطنين".

وسجل العراق في الأيام الماضية انخفاضا كبيرا في أعداد المصابين بكورونا، وكانت الحالات أقل من 1000 حالة يوميا بعدما كانت تتجاوز الأربعة آلاف حالة في اليوم الواحد.

المصدر: RT