مصر.. الفنانة يسرا تظهر لأول مرة بعد تعافيها من فيروس كورونا (فيديو)

ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة، يسرا، عبر حسابها بموقع "إنستغرام" ، خلال فيديو قصير هو الأول لها منذ تعافيها بعد الإصابة بفيروس كورونا.

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ووجهت خلال الفيديو رسالة إلى الفنانة سماح أنور قالت فيها: "حبيبتي وصديقة العمر الجدعة، والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير في مهرجان "أفلامها" حقيقي، فكرة عظيمة ومُشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات".

ثم تابعت يسرا كلامها : "شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداة ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية".

وكانت إدارة مهرجان "أفلامها" السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة" أطلقت مؤتمرًا صحفيا نهاية الشهر الماضى وتحديداً فى الـ 24 من يناير، وذلك بحضور الفنانة سماح أنور، رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير، كمال عبد العزيز، وعضوية الفنانة، درة، والكاتب، عبد الرحيم كمال، والمخرج، أحمد عاطف.

وفي 25 ديسمبر الماضي، أصيبت يسرا بفيروس كورونا وخضعت للعزل المنزلي بإشراف الأطباء.

وطمأنت يسرا حينها متابعيها باستقرار حالتها الصحية، وشكرت كل من توجه لها بالسؤال عن صحتها.

المصدر: اليوم السابع