 
مباشر

مصر تصدر بيانا بعد استهداف الحوثيين للسعودية

أخبار العالم العربي

مصر تصدر بيانا بعد استهداف الحوثيين للسعودية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqsw

أعربت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار أبها في جنوب السعودية.

إقرأ المزيد
مصر تعلن وقوفها إلى جانب
مصر تعلن وقوفها إلى جانب "الشقيقة السعودية" في مواجهة هجمات الحوثيين

كما دانت مصر مواصلة الحوثيين لأعمالهم العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية "تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلا عما تمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا