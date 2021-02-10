مصر تصدر بيانا بعد استهداف الحوثيين للسعودية

أعربت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار أبها في جنوب السعودية.

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كما دانت مصر مواصلة الحوثيين لأعمالهم العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية "تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلا عما تمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن".

المصدر: RT