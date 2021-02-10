السيسي يوجه رسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد حول العلاقات العسكرية والأمنية

أجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الرئيس المصري وجه التهنئة لمحمد المنفي بمناسبة اختياره رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي.

كما أعرب الرئيس المصري عن "التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعيا لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية وشعبها وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار، مؤكدا مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري".

من جانبه، أكد الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، ومشيدا بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في "إعلان القاهرة"، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، وكذا استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.

المصدر: RT