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خامنئي يوافق على العفو عن بعض السجناء العراقيين في إيران مقابل خطوة مماثلة من بغداد

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خامنئي يوافق على العفو عن بعض السجناء العراقيين في إيران مقابل خطوة مماثلة من بغداد
AFP
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.
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أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، وافق على عفو بعض السجناء العراقيين في بلاده مقابل خطوة مماثلة من العراق.

وذكر رئيسي، خلال مفاوضات قضائية بين إيران والعراق عقدت في مقر مجلس القضاء الأعلى العراقي ببغداد، أن خامنئي وافق على العفو عن السجناء العراقيين في إيران من الحائزين على الشروط اللازمة.

كما شهدت المفاوضات اتفاقا على إصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء الإيرانيين في السجون العراقية، والباقي تتم إعادتهم إلى إيران لقضاء ما تبقى من فترة حبسهم في السجون الإيرانية.

وقال رئيسي: "إصدار العفو عن السجناء الإيرانيين في السجون العراقية يمثل قضية هامة، وهي حسب القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي، وتتم متابعة هذا الموضوع بشكل خاص إلى حين تحقيق النتيجة المطلوبة".

المصدر: "فارس"

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